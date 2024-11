Sublime, Sascha 🙌



The moment @AlexZverev completed his 6-2 6-2 victory over Ugo Humbert to become the first German champion at #RolexParisMasters since 1992. pic.twitter.com/9PDwAxyhaD — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2024

Dersichert sich mit einemerstmals denin der Halle vonIm Final machte die Weltnummer 3 kurzen Prozess. In nur 76 Minuten deklassierte Alexander Zverev den überraschenden Ugo Humbert (ATP 18), der erstmals einen Final auf dieser Stufe erreicht hatte,. Der 26-jährige Linkshänder aus Metz konnte nie an seine überragende Vorstellung im Achtelfinal gegen Carlos Alcaraz anknüpfen.Zverev gab in der ganzen Woche nur einen Satz ab, gegen den jungen Franzosen Arthur Fils. Der Hamburger triumphierte zum siebten Mal bei einem Masters-1000-Turnier und scheint eine Woche vor den ATP Finals in Turin in Topform zu sein. Dort sollten auch Jannik Sinner und Novak Djokovic, die in Paris fehlten, wieder mit von der Partie sein. (nih/sda)