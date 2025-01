Hoffenheim droht in der Europa League das Aus in der Ligaphase. Der Bundesligist unterliegt Tottenham zuhause 2:3. Son Heung-Min traf in Sinsheim für den Tabellen-15. der Premier League zweimal, Anton Stach und David Mokwa konnten für die zum fünften Mal in Folge sieglosen Hoffenheimer jeweils nur verkürzen.



Damit ist Tottenham nach zuvor drei Partien ohne Sieg wieder auf Achtelfinalkurs. Hoffenheim seinerseits muss in einer Woche in Anderlecht gewinnen, um noch auf die Sechzehntelfinals hoffen zu können. Hoffenheims letzter Gegner bezog bei Viktoria Pilzen (0:2) seine erste Niederlage im laufenden Wettbewerb.



Ums Weiterkommen bangen müssen vor der letzten Runde auch Porto (0:1 gegen Olympiakos Piräus) und die AS Roma (0:1 in Alkmaar). Lazio Rom steht derweil als erster Achtelfinalist fest. Der noch ungeschlagene und zum sechsten Mal siegreiche Serie-A-Klub führte beim 3:1-Heimsieg gegen Real Sociedad nach 34 Minuten bereits 3:0 und liess während einer mehr als einstündigen Überzahl nichts anbrennen.



Vor dem direkten Einzug in die Achtelfinals stehen auch Eintracht Frankfurt (2:0 gegen Ferencvaros Budapest) und Manchester United (2:1 gegen die Glasgow Rangers).

Bild: keystone