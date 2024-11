Im Aufgebot des Schweizer Nationalteams gibt es einige Änderungen. Trainer Murat Yakin beklagt mit Manuel Akanji, Dan Ndoye und Denis Zakaria gewichtige Ausfälle. Auch Pascal Loretz kann nicht einrücken.



In den letzten beiden Gruppenspielen der Nations League will die Schweiz den direkten Abstieg in die Liga B verhindern. Dieses Vorhaben hat mit den Ausfällen der vier Spieler bereits einen Rückschlag erlitten. Vor allem die Absenz von Abwehrchef Akanji in der ohnehin dezimierten Abwehr schmerzt Yakin. Der Verteidiger von Manchester City sass bereits am Samstag nur auf der Ersatzbank und musste der Nationalmannschaft wegen Problemen mit den Adduktoren absagen.



Bolognas Angreifer Ndoye prallte am Sonntag in vollem Lauf gegen den Torpfosten und musste ausgewechselt werden. Auch für Loretz war das Meisterschaftsspiel am Wochenende vorzeitig beendet, die Nummer 3 im Schweizer Tor wurde in der Pause ausgewechselt. Dass es für Zakaria eng werden würde, zeichnete sich bereits beim Aufgebot am vergangenen Donnerstag ab: Der Mittelfeldspieler von Monaco hat seit dem 22. Oktober kein Spiel mehr bestritten.



Die vier Verletzten werden aber nur zur Hälfte ersetzt. Yakin nominierte Marseilles Aussenverteidiger Ulisses Garcia und YB-Goalie David von Ballmoos nach. Damit bestreitet die Schweiz die Vorbereitung mit 24 statt wie ursprünglich geplant mit 26 Spielern. (rbu/sda)

Bild: keystone