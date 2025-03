Annik Kälin ändert ihre Pläne. Statt im Fünfkampf wird die 24-jährige Bündnerin an der Hallen-WM in Nanjing nur im Weitsprung antreten. Sie fühle sich noch nicht bereit, ihren Körper einem Fünfkampf auszusetzen, teilte Kälin mit. An der Hallen-EM in Apeldoorn hatte sie am vergangenen Samstag mit Schweizer Rekord von 6,90 m die Silbermedaille im Weitsprung gewonnen.



Kälin ist eine von 13 Athletinnen und Athleten, die in China die Schweiz vertreten. Mit Angelica Moser (Stab) und Ditaji Kambundji (60 m Hürden) stehen zudem zwei Hallen-Europameisterinnen sowie mit Mujinga Kambundji (60 m) und Simon Ehammer zwei weitere Silbermedaillengewinner der EM in Apeldoorn im Aufgebot. Ehammer, der an der Hallen-EM den Siebenkampf bestritt, wird in Nanjing wie geplant nur im Weitsprung an den Start gehen. (nih/sda)

Bild: keystone