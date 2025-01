Für die kommenden Spiele der Euro Hockey Tour vom 6. bis 9. Februar bietet Nationalcoach Patrick Fischer 27 Spieler auf. Unter ihnen sind mit Kevin Pasche (Bild) und Dario Rohrbach zwei Debütanten sowie mit Luca Fazzini ein Rückkehrer.



Pasche vom Lausanne HC ist der Goalie mit den meisten Shutouts und den meisten Siegen in der National League. Mit seinen bald 22 Jahren ist er nach Nicolas Baechler der zweitjüngste Spieler im Schweizer Aufgebot. Der 26-jährige Rohrbach ist der drittbeste Skorer der SCL Tigers. In bisher 41 Spielen sammelte er 24 Skorerpunkte.



Am Donnerstag, 6. Februar, trifft die Schweiz in Langnau auf Finnland. Die weiteren Partien finden in Stockholm statt, zunächst am Samstag gegen Gastgeber Schweden, dann am Sonntag gegen Tschechien. (ram/sda)

