Nach Spanien und Deutschland qualifizieren sich in der Nations League auch Italien und Frankreich für Viertelfinals. In der Liga B stehen England und Österreich vor dem Aufstieg.



Italien stellte das Weiterkommen in der Gruppe 2 mit einem 1:0-Auswärtssieg in Belgien sicher. Das Siegtor in Brüssel für die weiterhin ungeschlagenen Italiener erzielte Sandro Tonali bereits in der 12. Minute.



Das Viertelfinal-Ticket ebenfalls auf sicher hat Frankreich. Dem WM-Finalist genügte im Heimspiel gegen Israel ein torloses Remis zum Weiterkommen. Für den Gruppensieg benötigen die Franzosen am Sonntag in Italien einen Sieg.



In der Liga B gelang England die Revanche gegen Griechenland. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage im Oktober setzten sich die Engländer in Athen 3:0 durch. Trotz zahlreicher gewichtiger Absenzen stand Captain und Rekordtorschütze Harry Kane nicht in der Startelf. Der Starstürmer von Bayern München war im Vorfeld ob der vielen Absagen sauer: «Der Wunsch, für England zu spielen, lässt nach, und das mach ich überhaupt nicht», so Kane.



England führt die Gruppe 2 der Liga B vor den punktgleichen Griechen aufgrund der besseren Tordifferenz an. Der Gruppensieg und damit der direkte Aufstieg entscheidet sich am Sonntag im Fernduell. England empfängt Irland, während die Griechen auswärts gegen das noch punktelose Finnland antreten müssen. Der Zweite kann den Aufstieg über die Playoffs schaffen.



Gute Chancen auf den direkten Aufstieg in die höchste Liga hat auch Österreich, das dank Toren der Bundesliga-Legionäre Christoph Baumgartner (15.) und Michael Gregoritsch (25.) zu einem souveränen 2:0-Sieg in Kasachstan kam. Das von Ralf Rangnick gecoachte ÖFB-Team kann am Sonntag in Wien mit einem Sieg gegen Slowenien den Aufstieg perfekt machen. (lst/sda)

Bild: keystone