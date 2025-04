GC Amicitia gewinnt im Playoff-Viertelfinal gegen Suhr Aarau die vierte Partie in extremis und gleicht die Serie aus. Die Zürcher setzen sich in der Schachenhalle nach zwei Verlängerungen 39:36 durch.



Spiel 4 zwischen dem Vierten der Qualifikation (GC) und dem Fünften war nichts für schwache Nerven. In der zweiten Halbzeit schienen die Gäste aus Zürich auf dem sicheren Weg, die Serie auszugleichen. Sie liessen sich einen Vier-Tore-Vorsprung jedoch innert kürzester Zeit nehmen und konnten sich mit einem Treffer acht Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit gerade noch so in die Verlängerung retten. In dieser fiel vorerst keine Entscheidung, obwohl das Heimteam die Vorteile auf seiner Seite hatte und zum ersten Mal in der Partie mit zwei Toren in Führung lag. In der zweiten Verlängerung schlichen sich bei den Aargauern zu viele Fehler ein.



Somit wird der Halbfinalgegner von Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen im fünften und entscheidenden Spiel am Donnerstag in Zürich ermittelt. (riz/sda)

Bild: Instagram