Belinda Bencic steht erstmals, seit sie Mutter geworden ist, wieder im Final eines WTA-Turniers. In Abu Dhabi gewinnt die 27-jährige Ostschweizerin im Halbfinal gegen die Weltnummer 5 Jelena Rybakina.



Gegen die Kasachin Rybakina setzte sie sich Bencic (WTA 157) 3:6, 6:3, 6:4 durch. Im Final trifft sie an dem Ort, wo sie vor zwei Jahren ihren letzten Titel gewann, auf die ungesetzte Ashlyn Krueger (WTA 51) aus den USA.



Die Rückkehr von Bencic nach der Geburt ihrer Tochter Bella vor knapp zehn Monaten ist sehr erstaunlich. Nach nur sieben Turnieren, davon vier auf Stufe WTA, wird die junge Mutter bereits wieder in die Top 100 zurückkehren. Zum Vergleich: Die übrigen Spielerinnen haben jeweils zwischen 16 und 26 Turnieren in der Wertung.



Die Chancen auf den insgesamt neunten WTA-Titel sind nun sehr intakt. In dieser Form ist Bencic im ersten Duell mit Ashlyn Krueger klare Favoritin. Die Amerikanerin gewann ihren bisher einzigen Final im September 2023 in Osaka, allerdings nur in der 250er-Kategorie. Bencic ist beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi nach ihrem Titel vor zwei Jahren noch ungeschlagen. (cpf/sda)

