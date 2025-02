Auch am letzten Tag ist es an den Formel-1-Testfahrten in Bahrain kurios zugegangen. Ein Bus auf der Strecke sorgte für einen kurzen Unterbruch. Das weisse Shuttle-Gefährt tuckerte mit niedriger Geschwindigkeit auf dem Bahrain International Circuit, wie TV-Bilder zeigten.



Am Morgen hatte bereits eine Glasscheibe, die sich aus der Halterung gelöst hatte und auf dem Boden zersprungen war, für eine Rot-Phase gesorgt. Dies, nachdem es am Mittwoch zum Auftakt der einzigen offiziellen Tests für die neuen Autos vor dem WM-Auftakt am 16. März in Melbourne einen längeren Stromausfall gegeben hatte.



Schnellster am letzten Tag war George Russell. Der Mercedes-Pilot war 21 Tausendstel schneller als Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Die Bestzeit am Vormittag hatte sich Charles Leclerc im Ferrari geholt, auf den Tag hochgerechnet lag der Monegasse damit aber nur an 9. Stelle. Die Sauber-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto klassierten sich in den Rängen 14 und 17. (sda/dpa/nzu)

Bild: keystone