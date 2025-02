Die 32-jährige Zürcherin Viktorija Golubic steht erstmals im neuen Jahr in den Achtelfinals eines WTA-Turniers. In Cluj-Napoca gewinnt sie gegen die Rumänin Arantxa Rus 7:5, 4:6, 7:6 (12:10).



Viktorija Golubic (WTA 113) bestätigte mit dem Sieg über die Nummer 88 der Welt nach zwei abgewehrten Matchbällen und mehr als dreieinhalb Stunden Spielzeit die guten Ergebnisse am Ende der letzten Saison, als sie Jiujiang (WTA 250) und Limoges (Challenger) und am Billie Jean King Cup Sieg um Sieg aneinander reihte.



Der Start ins neue Jahr gelang Golubic im Januar am Australian Open (Startniederlage nach drei Siegen in der Qualifikation) und in Linz (Niederlage in der Qualifikation) nicht optimal. In den Achtelfinals trifft Golubic auf die als Nummer 1 gesetzte Russin Anastasia Potapowa, die Nummer 32 der Welt. (sda)

