Nach vier Monaten beibereits wieder seine Koffer packen, der 51-Jährige wurde. Sport-Geschäftsführer Marcus Mann begründet die Entlassung wie folgt: «Nach den Resultaten der vergangenen Wochen ist klar: Wir müssen den Blick ab sofort auf die neue Saison richten und werden im Sommer auch auf der Trainerposition eine Veränderung vornehmen.» In den letzten drei Spielen ging Hannover immer als Verlierer vom Feld.Seit dem überraschenden Meistertitel mit dem FC Zürich 2022 und dem daraufhin erfolgten Wechsel in die Bundesliga zu Hoffenheim ist Breitenreiter glücklos. Bei Hoffenheim, dem damaligen englischen Zweitligisten Huddersfield und seinem Stammklub Hannover blieb er nie mehr als einige Monate im Amt. (riz/sda)

General Motors ist vom Weltverband FIA als Motorenhersteller für die Formel 1 zugelassen worden. Von der Saison 2029 an darf der Automobilkonzern das bereits ab 2026 in der Königsklasse fahrende Team Cadillac mit Motoren beliefern, teilte die FIA mit. Bis dahin wird der neue Rennstall auf Motoren von Ferrari zurückgreifen. (hkl/sda/dpa)

Die AC Milan steht zum ersten Mal seit 2018 im italienischen Cupfinal . Tore von Doppeltorschütze Luka Jovic und Tijjani Reijnders sicherten den Rossoneri den 3:0-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gegen Stadtrivale Inter Mailand und damit nach dem 1:1 im Hinspiel das Weiterkommen. Der ehemaliger Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer war wie immer im Cup in dieser Saison auf der Ersatzbank und überliess das Tor seinem eigentlichen Ersatz, dem Spanier Josep Martinez . Für Inter ist der Traum vom Triple mit der Derby-Niederlage geplatzt, Titelchancen besitzt das Team von Trainer Simone Inzaghi weiterhin in der Champions League und in der Meisterschaft. (hkl/sda)

bleibt im Titelrennen amdran. Die Madrilenen zittern sich beim Vorortsklubdank eines sehenswerten Treffers von(21.) zu einem knappen 1:0-Sieg.Damit liegt Real Madrid fünf Runden vor Schluss weiterhin vier Punkte hinter dem Tabellenersten FC Barcelona zurück. Am Samstag kommt es im Cupfinal in Sevilla zum Clasico. In der Meisterschaft steht am 11. Mai ebenfalls noch ein Duell der beiden Erzrivalen auf dem Programm. (abu/sda)

Helmers Phantomtor – oder der berühmteste Nichttreffer der Bundesliga

23. April 1994: Bayerns Thomas Helmer schaufelt den Ball im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit der Hacke am Tor vorbei. Jeder sieht es. Doch zur Überraschung aller Beteiligten gibt der Schiedsrichter den Nichttreffer zum 1:0. Die Bayern gewinnen 2:1, doch es gibt ein Wiederholungsspiel.

26 Minuten sind im Olympiastadion in München gespielt, als die Bayern im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg einen Eckball ausführen. Die Hereingabe wird per Kopf an den zweiten Pfosten verlängert, dort fällt der Ball dem Bayern-Verteidiger Thomas Helmer vor die Füsse. Dieser stochert den Ball aus einem Meter doch tatsächlich noch per Hacke ins Aus. Thomas Helmer lehnt sich schon an den Pfosten, fassungslos über seine Unfähigkeit, als seine Mitspieler um ihn herum eine Jubeltraube bilden und den vermeintlichen Torschützen zum 1:0 feiern.