Im Duell zweier Mütter bekundete Belinda Bencic am WTA-1000-Turnier in Indian Wells gegen Tatjana Maria (WTA 87) keine Mühe. Für den 6:1, 6:1-Sieg gegen die zehn Jahre ältere Deutsche stand die 27-jährige Ostschweizerin lediglich 65 Minuten auf dem Platz. In der 2. Runde trifft Bencic auf die formstarke Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 18), die vor drei Wochen das WTA-1000-Turnier in Doha gewann.



Bencic kam in der kalifornischen Wüste mit den schwierigen, weil windigen Bedingungen bestens zurecht. «Es war natürlich eine Herausforderung mit dem Wind. Es war nicht möglich, den schnellen Punkt zu machen, also versuchte ich, geduldig zu bleiben», sagte die Nummer 58 der Welt nach ihrem Startsieg. Das sei ihr sehr gut gelungen. Nun gehe es darum, ihr Ranking weiter zu verbessern und jeden Match besser zu werden.

Bild: keystone

Viktorija Golubic (WTA 101) hat derweil den Tritt in diesem Jahr noch nicht gefunden. Die Zürcherin, die die letzte Saison mit Turniersiegen in Jiujiang (WTA 250) und Limoges (Challenger) beendet hatte, scheiterte im Duell zweier Qualifikantinnen mit 4:6, 4:6 an der Australierin Kimberly Birrell (WTA 76). (ram/sda)