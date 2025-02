Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi kassierten in der Nacht auf Samstag eine Niederlage, die schmerzt. Gegen die Buffalo Sabres, das Schlusslicht der Eastern Conference in der NHL, setzte es auswärts eine 3:4-Niederlage ab.



Mitte Januar hatten die Predators mit fünf Siegen in Serie die Hoffnung geweckt, dass sie in dieser Saison den Vorschusslorbeeren doch noch gerecht werden würden. Dieser Schwung ist wieder weg. Mit der dritten Niederlage in Folge fällt Nashville in alte Muster zurück. Gegen die Buffalo Sabres trat die Mannschaft von Josi als Favorit an, gab aber eine 3:2-Führung aus der Hand.



Besser spielen die Dallas Stars auf, in deren Reihen Lian Bichsel zum zwölften Mal in dieser Saison zum Einsatz kam. Der Solothurner ging beim 5:3-Erfolg über die Vancouver Canucks auch als Sieger im Schweizer Duell gegen Pius Suter hervor. Die Stars bauten ihre Siegesserie auf vier Erfolge aus. (dab/sda)

Bild: keystone