Der Titelverteidiger Bayer Leverkusen zieht im Cup gegen den 1. FC Köln in extremis den Kopf aus der Schlinge. Nach einem 3:2-Sieg nach Verlängerung stehen Granit Xhaka und Co. erneut im Halbfinal.



In den ersten drei Cup-Runden hatte Leverkusen kein Gegentor zugelassen – auch nicht beim 1:0 gegen Bayern München. Gegen den Zweitligisten Köln geriet der Double-Sieger der letzten Saison aber bis in die 54. Minute mit 0:2 in Rückstand.



Patrik Schick avancierte danach für das Team von Erfolgstrainer Xabi Alonso zum Retter. Nach fast genau einer Stunde verkürzte der tschechische Internationale, in der 6. Minute der Nachspielzeit traf er per Kopf zum Ausgleich.



In der Verlängerung ging dem Leader der 2. Bundesliga mit dem vom FC Sion in der Winterpause verpflichteten Joël Schmied in der Innenverteidigung dann endgültig der Schnauf aus. Victor Boniface sorgte mit dem 3:2 in der 98. Minute für die Entscheidung. Beim Kopfball des eingewechselten Nigerianers sah Schmied nicht gut aus.



Der Amerikaner Damion Downs in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sowie Linton Maina in der 54. Minute hatten die Kölner im Rhein-Derby 2:0 in Führung gebracht. Trotz engagierter Abwehrarbeit und einer Schlussoffensive in der Verlängerung reichte es den «Geissböcken» aber nicht zum ersten Cup-Halbfinal seit 23 Jahren. In der 112. Minute wurde ihnen ein Tor wegen einer knappen Offsideposition vom VAR aberkannt.



Bereits am Dienstag hatte sich Stuttgart für die Halbfinals qualifiziert. Die weiteren zwei Teams unter den letzten vier werden in zwei Wochen ermittelt. Dann stehen sich Arminia Bielefeld und Bremen sowie Leipzig und Wolfsburg gegenüber. (con/sda)

Bild: keystone