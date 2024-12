Malorie Blanc erringt in der Heimat ihren ersten Sieg im Europacup. Die Walliserin gewinnt in Zinal den zweiten Super-G. Die bald 21-jährige Blanc dominierte vor den Italienerinnen Asja Zenere, die tags zuvor auf der gleichen Piste Erste war, und Sara Allemand. Die Appenzellerin Stefanie als Fünfte und die Sarganserländerin Janine Schmitt als Siebte rundeten den gelungenen Auftritt des Schweizer Teams ab. Schmitt war im ersten Super-G Zweite geworden.



Mit ihrem Premierensieg deutete Blanc ein weiteres Mal an, dass sie sich von ihren im vergangenen Februar erlittenen Verletzungen bestens erholt hat. Bei einem Sturz in der Europacup-Abfahrt in Crans-Montana hatte sie im linken Knie einen Kreuzband- und Aussenmeniskusriss und eine Zerrung des inneren Seitenbandes erlitten. (riz/sda)

Bild: keystone