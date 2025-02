Clint Capela war nicht an einem Last-Minute-Transfer mit einer Deadline bis Donnerstagabend US-Zeit beteiligt. Der 30-Jährige bleibt somit ein Spieler der Atlanta Hawks, auch wenn sich sein Status innerhalb des Vereins verschlechtert hat.



Capela, der seit einem Monat nicht mehr in der Startformation steht, hat die letzten fünf Spiele für Atlanta verpasst - die ersten vier wegen Rückenschmerzen, das fünfte aus persönlichen Gründen. Das Fehlen gegen San Antonio bestärkte die These, dass der Aufbauspieler, der noch einen Vertrag bis Juni hat, bald gehen würde.



Nach seinem NBA-Debüt in Houston in der Saison 2014/15 wechselte Capela 2020 nach Atlanta. 2021 war er massgeblich daran beteiligt, dass die Hawks den Final der Eastern Conference gegen Milwaukee erreichten. Seither ist sein Team weniger erfolgreich unterwegs. (riz/sda)

