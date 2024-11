Juan José Perea wird dem FC Zürich aufgrund seiner Roten Karte am Sonntag in Lugano in den nächsten drei Spielen fehlen. Er wird also weder im Derby in der Super League noch in der Begegnung mit GC im Cup-Achtelfinal auf dem Feld stehen.



Zürichs 24-jähriger kolumbianischer Topskorer leistete sich bei der 1:4-Niederlage im Spitzenkampf im Tessin nach einer Provokation eine Tätlichkeit. Er wurde von der Liga am Montag mit einer Sperre für drei Spiele sanktioniert. (nih/sda)