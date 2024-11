An den ATP Finals in Turin wahrt sich Daniil Medwedew (ATP 4) seine Chancen. Der Russe gewinnt gegen den Australier Alex de Minaur 6:2, 6:4.



Zwei Tage nach der Niederlage gegen den Amerikaner Taylor Fritz, bei der Medwedew ein mieses und kindisches Benehmen an den Tag gelegt hatte, zeigte der Russe wieder einmal sein Sonntagsgesicht. Medwedew dominierte die Partie und setzte sich in 80 Minuten durch.



Dennoch stehen für Medwedew die Zeichen noch nicht gut. Er trifft am Donnerstag auf Lokalmatador Jannik Sinner. «Heute spielte ich sehr gut», so Medwedew, «ich werde auch in meinem nächsten Spiel meine Chancen haben.» Nur bei einem Sieg dürfte er sich wohl für die Halbfinals qualifizieren. Medwedew kommentiert die Ausgangslage trocken: «Wenn es nicht gut herauskommt für mich, dann gehe ich halt in die Ferien. Für mich stimmt's so oder so.» (nih/sda)