Der FC Basel kann in dieser Saison nicht mehr auf Finn van Breemen zurückgreifen. Die Knieverletzung, die der 22-jährige niederländische Innenverteidiger am 30. März beim Aufwärmen vor dem 2:0-Sieg in Winterthur erlitten hat, zog eine komplexe Operation am linken Innenmeniskus nach sich, wie der Klub am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Luzern bekannt gab.



Man rechne mit einer Ausfalldauer von mindestens einem halben Jahr, teilte der FCB mit. Die Operation wurde am Donnerstag durchgeführt. Neben Van Breemen fällt voraussichtlich bis Mai auch der zweite Stamm-Innenverteidiger Adrian Barisic aus. (abu/sda)

Bild: keystone