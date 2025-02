Das Schweizer Aufgebot für den Super-G der Männer vom Freitag an der WM in Saalbach beinhaltet die erwarteten vier Namen. Marco Odermatt bildet mit Franjo von Allmen, Stefan Rogentin und Alexis Monney das hochkarätige Quartett von Swiss-Ski.



Odermatt gewann als einziger Fahrer in diesem Winter zwei Weltcup-Super-G, jene in Beaver Creek und in Kitzbühel, zudem belegte er in Gröden Platz 3. Von Allmen (Bild) siegte in Wengen zum ersten Mal überhaupt auf dieser Stufe. Rogentin sicherte sich am Lauberhorn und in Kitzbühel Rang 3, Monney erreichte die gleiche Klassierung in Bormio. (ram/sda)

Bild: keystone