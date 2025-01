Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Im Big-Air-Weltcup am Kreischberg in Österreich bleiben Andri Ragettli und Sarah Höfflin hinter den Podesträngen. Beide landen auf Platz 5 . Sowohl Höfflin als auch Ragettli lagen nach dem ersten Sprung noch im Bereich der Top 3, konnten dieses Niveau dann aber nicht halten. Ragettli fehlten 5,5 Punkte, um erstmals in dieser Saison auf das Big-Air-Podest zu springen. Höfflin blieb zwei Tage nach ihrem 34. Geburtstag neun Punkte hinter der Drittplatzierten. Die Siege gingen an den Neuseeländer Luca Harrington und die Italienerin Flora Tabanelli . (hkl/sda)

Der Schweizer Nationalstürmer brachte sein Team, das fünf Minuten davor den Gegentreffer zum 0:2 erhalten hatte, zurück ins Spiel. Es war Embolos viertes Meisterschaftstor in dieser Saison und das dritte aus den letzten vier Partien. Zum erhofften Auswärtssieg reichte es den Monegassen, bei denen Philipp Köhn im Tor stand und Denis Zakaria die Captainbinde trug, jedoch nicht. Die von Adi Hütter trainierte Mannschaft liegt neun Punkte hinter Leader PSG , der am Sonntag Saint-Etienne empfängt. (sda)

Breel Embolo meldet sich mit einem Tor aus der Weihnachtspause zurück. Die AS Monaco spielt in Nantes 2:2 unentschieden.

Nach fast 21 Jahren wird Borussia Dortmund an einem Freitagabend im eigenen Stadion wieder bezwungen. Der BVB verliert gegen Bayer Leverkusen 2:3 . Im Auftaktspiel nach der Winterpause waren gerade einmal 26 Sekunden gespielt, als das erste Tor fiel. Bis zur 19. Minute erzielte Patrik Schick die Tore zwei und drei für die überlegenen Leverkusener, zwischenzeitlich hatte Jamie Gittens für ein kurzes Lebenszeichen des BVB gesorgt. Während es der BVB verpasste, zum 40. Mal in Folge in einem Heimspiel am Freitag unbesiegt zu bleiben, feierte Leverkusen den sechsten Liga-Sieg in Serie. Damit verkürzt Bayer den Rückstand auf Leader Bayern München vorerst auf einen Punkt. (hkl/sda)

Nicht wie geplant am Samstag, sondern erst einen Tag später wird der legendäre Riesenslalom am Chuenisbärgli mit Superstar Marco Odermatt stattfinden. Nun reagierten der 27-Jährige sowie die Veranstalter des Weltcups in Adelboden auf den grossen Ärger der Fans.

Bei einer so kurzfristigen Programmänderung ist der Ärger natürlich vorprogrammiert. Aufgrund der erwarteten Witterung entschieden die Organisatoren der Weltcup-Rennen in Adelboden, den Riesenslalom und den Slalom zu tauschen. So findet das Highlight am Chuenisbärgli nun am Sonntag statt, während die Stangenkünstler bereits einen Tag früher als geplant im Einsatz stehen.