Deutschland beendet die Gruppenphase der Nations League mit einem 1:1 in Ungarn. Der Gruppensieg stand schon zuvor fest.



Die im Vergleich zum Schützenfest vor drei Tagen gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) beinahe komplett neu aufgestellte Mannschaft von Julian Nagelsmann kassierte in der 99. Minute durch einen von Liverpools Dominik Szoboszlai verwandelten Penalty den Ausgleich, nachdem der Dortmunder Felix Nmecha in der 76. Minute mit seinem ersten Länderspiel-Tor das 1:0 erzielt hatte.



Mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 18:4 hat Deutschland nach der nur halb geglückten Heim-EM im Nations-League-Herbst gut abgeschnitten. Als Gruppensieger und damit gesetzte Mannschaft trifft Deutschland im Viertelfinal auf Italien, Dänemark oder Kroatien.



Die Auslosung der Viertelfinals vom 20. und 23. März findet am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon statt. Die Viertelfinal-Sieger bestreiten wie schon in den drei vorangegangenen Austragungen Anfang Juni ein Final Four.



Ebenfalls im März im Einsatz stehen die Teams in den Auf-/Abstiegsplayoffs, unter anderem die Türkei, die es durch ein 1:3 in Montenegro verpasst hat, direkt in die Liga A aufzusteigen. Wales zog dank des 4:1 gegen Island noch am letzten Spieltag vorbei. Neben den Walisern schaffte auch Tschechien am Dienstag den direkten Aufstieg in die Liga A. (con/sda)

Bild: keystone