Die Washington Wizards verlieren in der NBA das Kellerduell gegen die New Orleans Pelicans erneut. Das Team aus der Hauptstadt zieht zuhause mit 98:110 den Kürzeren. Wie drei Tage zuvor, als sich die Wizards in New Orleans 120:132 geschlagen geben mussten, betrug die Differenz auch nach dem zweiten Aufeinandertreffen der derzeit schwächsten zwei Mannschaften in der NBA zwölf Punkte. Im Gegensatz zur ersten Partie, in der sich die Pelicans erst im vierten Viertel entscheidend abzusetzen vermochten, lagen sie diesmal mit Ausnahme der ersten zehn Minuten stets in Front.



Trotz des neuerlichen Erfolgs liegen die Pelicans in der Rangliste der Western Conference wie die Wizards in der Tabelle der Eastern Conference nach wie vor auf dem letzten Platz. Kyshawn George aufseiten der Wizards blieb ein weiteres Mal blass. Der Forward aus dem Wallis brachte einen einzigen Skorerpunkt und drei Rebounds zustande. (riz/sda)

Bild: keystone