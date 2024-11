Fabienne Schlumpf fügt ihrem Leistungsausweis ein weiteres Spitzenresultat hinzu: Beim Marathon in New York läuft die 33-jährige Zürcherin als beste Europäerin auf den hervorragenden 5. Platz. In 2:26:31 Stunden verbesserte Schlumpf ihren Schweizer Rekord in einem reinen Frauenrennen (bisher 2:30:17 an der EM 2022 in München).



Sie hatte vor dem Rennen gesagt, dass sie sich sehr gut in Form fühle, und dieses Gefühl täuschte sie nicht. Bis nach Kilometer 30 lief sie in der Spitzengruppe mit und führte das Feld punktuell sogar an. Als die Gruppe auseinanderfiel, verhielt sie sich geschickt und teilte sich ihre Kräfte perfekt ein, so dass sie das Ziel im Central Park hinter vier afrikanischen Läuferinnen als Fünfte erreichte.



Nach Platz 16 im Olympiamarathon im August in Paris darf sich Schlumpf somit zum zweiten Mal innert knapp drei Monaten über eine Glanzleistung auf der Weltbühne freuen.



Den Sieg sicherte sich die Kenianerin Sheila Chepkirui in 2:24:35 Stunden, bei den Männern gewann der Niederländer Abdi Nageeye in 2:07:39. (nih/sda)

Bild: keystone