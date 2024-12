Lara Gut-Behrami belegt im ersten Training zur Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek vom Samstag den 2. Platz. Die Frauen fahren erstmals auf der bisher den Männern vorbehaltenen Piste Birds of Prey.



Schneller als Gut-Behrami war einzig die Italienerin Federica Brignone, die 39 Hundertstel Vorsprung herausfuhr. Vielversprechend verlief das Comeback von Sofia Goggia nach achtmonatiger Verletzungspause. Sie wurde mit 1,5 Sekunden Rückstand Zwölfte. Die übrigen Schweizerinnen verloren bei diesem ersten Herantasten viel Zeit. In Beaver Creek sind am Donnerstag und Freitag weitere Trainings geplant. Am Samstag ist die Abfahrt angesetzt, am Sonntag ein Super-G. (abu/sda)

Bild: keystone