Angelica Moser und Simon Ehammer sind die Schweizer Leichtathleten des Jahres 2024. Die Stabhochspringerin und der Zehnkämpfer mit Weltklasse-Qualitäten im Weitsprung wurden von mehr als 5500 Fans und einer Fachjury gewählt und am Samstagabend an der Swiss Athletics Night in Bern für ihre Leistungen geehrt.



Moser feierte mit ihrem Sieg an der EM in Rom ein Karriere-Highlight. An den Olympischen Spielen in Paris wurde die 27-jährige Zürcherin Vierte. Hinzu kommen der erste Diamond-League-Sieg in Marrakesch und der Schweizer Rekord in Monaco (4,88 m). Der Appenzeller Ehammer errang an der Hallen-WM in Glasgow den Titel im Siebenkampf und knackte mit 6418 Punkten den Schweizer Rekord. Als Weitspringer gewann er EM-Bronze und wurde Vierter bei Olympia. (ram/sda)

Bild: keystone