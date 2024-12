Gregor Deschwanden springt in Wisla zum dritten Mal in seiner Karriere auf das Weltcup-Podest. Der 33-jährige Luzerner wird in Polen einzig vom Österreicher Daniel Tschofenig knapp überflügelt.



So stieg der 22-jährige Tschofenig zwei Wochen nach seiner Podest-Doublette in Lillehammer zum ersten Mal zuoberst auf das Siegertreppchen. Platz 3 belegte der Deutsche Pius Paschke.



Deschwanden verbesserte sich im zweiten Durchgang um zwei Ränge. Zum ersten Sieg fehlten ihm 1,4 Punkte. So gelangte der 22-jährige Tschofenig zu seiner Sieg-Premiere. Platz 3 belegte der Deutsche Pius Paschke. Mit drei Top-10-Plätzen in den ersten vier Weltcupspringen hatte Deschwanden seine starke Form in den letzten Wochen bereits angedeutet. Im fünften Anlauf schaffte er es als erster Nicht-Deutscher oder -Österreicher in dieser Saison unter die ersten drei und rückte im Gesamtweltcup auf den 5. Platz vor. Seine ersten Podestplätze hatte Deschwanden letzte Saison mit den Rängen 2 und 3 in Klingenthal respektive Willingen geschafft.



Killian Peier (39.), Felix Trunz (43.) und Simon Ammann (47.) schafften es nicht in den zweiten Durchgang. (riz/sda)

Bild: keystone