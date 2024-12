Die Atlanta Hawks und die Washington Wizards feierten in der NBA in der Nacht auf Freitag Siege. Beide Teams gewannen ihre Spiele in extremis.



Atlanta schlug die Chicago Bulls dank eines verrückten letzten Viertels. Sechseinhalb Minuten vor dem Ende lag das Heimteam um Clint Capela noch mit 17 Punkten zurück, ehe es ein Feuerwerk zündete und dem Spiel mit 50 Punkten im letzten Viertel eine nicht mehr für möglich gehaltene Wendung gab. Am Ende hiess es 141:133 für Atlanta. Während Capela mit 8 Punkten und nur 4 Rebounds in 25 Minuten unauffällig blieb, glänzten seine Teamkollegen Jalen Johnson (30 Punkte, 15 Rebounds) und Trae Young (27 Punkte, 13 Assists). Für die Hawks war es der zweite Sieg in Folge, der 16. im 31. Spiel.



Deutlich schlechter sieht die Bilanz der Washington Wizards aus. Das Team mit dem Walliser Kyshawn George kommt nicht auf Touren. Immerhin feierte die Franchise aus der Hauptstadt ihren fünften Sieg in der laufenden Saison. Die Wizards besiegten die Charlotte Hornets dank eines Drei-Punkte-Wurfs von Jordan Poole acht Sekunden vor der Schlusssirene mit 113:110. George erzielte bei fünf Versuchen keine Punkte, wies nach 24 Minuten Spielzeit 4 Rebounds und 2 Assists aus. (ram/sda)