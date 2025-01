Eliane Christen errang ihren ersten Sieg im Europacup. Die 25-jährige Urnerin gewann in Zell am See den Slalom, der zu einem wahren Freudentag für Swiss-Ski wurde. Hinter Christen und der für Liechtensteiner fahrenden Walliserin Charlotte Lingg reihten sich mit Aline Höpli und Elena Stoffel in den Rängen 3 und 4 zwei weitere Schweizerinnen ein.



Christen, die bereits nach dem ersten Lauf in Führung gelegen hatte, war zuvor im Europacup erst zweimal in die Top 10 gefahren. Ihre bisher besten Klassierungen waren ein 4. und ein 6. Rang, herausgefahren in Slaloms in diesem Winter. Kurz vor dem Jahreswechsel fuhr sie in ihrem erst dritten Weltcuprennen als Zwölfte sensationell zum ersten Mal in ihrer Karriere in die Weltcuppunkte. Nach schwierigen Jahren mit Verletzungen und Stürzen winkt der Spätzünderin nun sogar eine WM-Teilnahme. (riz/sda)

Bild: keystone