Fürauf, unter ihnen auch Rückkehrer. Hofmann hatte sich im Februar im Rahmen der Euro Hockey Tour in Schweden eine Fussverletzung zugezogen, was für ihn nach einer Operation das vorzeitige Saisonende bedeutete. Nun kehrt der frühere NHL-Stürmer in Diensten des EV Zug am Heimturnier in Freiburg gegen Tschechien, Finnland und Schweden in den Kreis der Schweizer A-Nationalmannschaft zurück.Hofmann ergänzt ein Kader mit viel Länderspiel-Erfahrung. Davon ausgenommen sind die beiden Torhüter Stéphane Charlin (SCL Tigers) und Ludovic Waeber (Kloten) mit sieben respektive fünf Länderspielen. Zehn Spieler waren bereits Mitte November am Karjala Cup in Finnland dabei, unter ihnen das ZSC-Quartett mit Sven Andrighetto, Denis Malgin, Dean Kukan und Christian Marti.Schweden ist am Heimturnier am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.45 Uhr der Schweizer Auftaktgegner. Am Samstagabend folgt die Partie gegen Weltmeister Tschechien (18.00 Uhr), am Sonntagnachmittag treffen die Schweizer zum Abschluss auf Finnland. (riz/sda)