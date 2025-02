Der Super-G-Weltmeister Marco Odermatt wird bei der WM in Saalbach am Mittwoch in der Team-Kombination nicht am Start stehen.



Der neuerdings kahlgeschorene Nidwaldner sagte am Montag in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk», dass der Riesenslalom am Freitag für ihn «höhere Priorität» habe. «Es braucht trotzdem auch wieder viel Energie», die Team-Kombi zu bestreiten, so Odermatt. Er werde sich stattdessen auf das Riesenslalom-Training konzentrieren. (sda/apa)

Bild: keystone