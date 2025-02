Dominic Stricker gelingt kein Exploit. In der 1. Runde des Davis Cups gegen Spanien in Biel verliert der Berner gegen Pedro Martinez 4:6, 6:7 (7:9). Die favorisierten Spanier führen damit in der Begegnung 1:0 und brauchen aus den verbleibenden drei Einzeln und dem Doppel noch zwei Siege, um sich für die 2. Runde im September zu qualifizieren.



Stricker (ATP 287), der in diesem Jahr damit auch nach fünf Partien noch ohne Sieg dasteht, startete hervorragend und ging gegen die Nummer 44 im ersten Satz 3:1 in Führung. Dann leistete sich der 22-jährige Linkshänder aber eine Schwächephase mit vier verlorenen Games in Folge. Der solide Spanier profitierte sofort und sicherte sich so die Satzführung. Im zweiten Durchgang ging es auf dem schnellen Hartplatz in der Swiss Tennis Arena ohne einen Aufschlagverlust ins Tie-Break. Dort behielt Martinez die Nerven. Das einzige «Mini-Break» gelang ihm nach gut zwei Stunden zum 9:7 - dank einem Volleyfehler Strickers. Einen ersten Matchball hatte der Schweizer noch mit einem Ass abgewehrt.



Damit ist das Team von Captain Severin Lüthi bereits etwas mit dem Rücken zur Wand. In der zweiten Partie muss Jérôme Kym (ATP 136) versuchen, die Begegnung gegen Robert Carballes Baena (ATP 51) auszugleichen. (riz/sda)

Bild: keystone