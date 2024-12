Das Weltcup-Comeback von Lindsey Vonn in St. Moritz fast sechs Jahre nach ihrem Rücktritt ist offiziell. Die 40-jährige Amerikanerin verkündet, nächste Woche im Engadin anzutreten.



«Sie ist zurück», schrieb Vonns Sponsor Red Bull auf Instagram und postete ein Video, in dem die 82-fache Weltcupsiegerin sagt: «Ich habe Neuigkeiten. Ich habe gehört, dass St. Moritz zu dieser Jahreszeit ein ziemlich schöner Ort ist.»



Ihr Körper sei «endlich geflickt. Und es gibt nichts, was ich mehr liebe als Skirennen zu fahren», sagt Vonn weiter. Als sie erfahren habe, dass eine realistische Chance bestünde, wieder fahren zu können, habe sie alles getan, um diese zu ergreifen.



In St. Moritz stehen am 21. und 22. Dezember zwei Super-G auf dem Programm. Zuvor will die Olympiasiegerin von 2010 an diesem Wochenende am Weltcup in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado als Vorfahrerin an den Start gehen. Trainingsfahrten in Abfahrt und Super G absolvierte sie bereits, auch die nötigen FIS-Punkte hat sie sich in den letzten Tagen in Copper Mountain geholt. «Es fühlt sich so normal an, wieder im Starthaus zu stehen», sagt Vonn. (sda/nzu)

Bild: keystone