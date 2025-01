Viktorija Golubic (WTA 90) steht am Australian Open zum neunten Mal im Hauptfeld. Die 32-jährige Zürcherin gewinnt das entscheidende Qualifikationsspiel gegen die Amerikanerin Sachia Vickery (WTA 208) 6:2, 6:4.



Golubic lag im zweiten Satz zunächst mit Doppelbreak gegen sich 0:3 hinten, verlor von den folgenden sieben Games aber nur noch eines. Damit wurde die in der Qualifikation als Nummer zwei gesetzte Golubic ihrer Favoritenrolle gerecht und tritt erneut am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an. 2024 war sie bis in die 3. Runde und damit so weit wie davor noch nie vorgestossen. In der ersten Runde trifft sie nun auf die Belgierin Elise Mertens (WTA 34). Die beiden standen sich einmal gegenüber; 2021 gewann Mertens in Istanbul in drei Sätzen. In der zweiten Runde würde wohl die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 7) auf die Zürcherin warten.



Ihr Qualifikationsduell verloren haben Rebeka Masarova (WTA 144), die seit diesem Jahr wieder für die Schweiz spielt, und Jil Teichmann (WTA 133). Masarova unterlag der Ukrainerin Daria Snigur (WTA 139) 5:7, 2:6, Teichmann verlor gegen die 18-jährige Tschechin Sara Bejlek (WTA 156) 5:7, 3:6. (nih/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp