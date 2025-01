Die Schweizer Handballer erreichen an der WM die Hautprunde. Das Team von Trainer Andy Schmid gewinnt das entscheidende Spiel gegen Polen 30:28. Schon nach den ersten 30 Minuten sah es gut aus für die Schweizer. Zwar gelang den Polen der bessere Start, nach drei Toren in Serie gingen die Schweizer dann aber in der 10. Minute mit 5:4 zum ersten Mal in dieser Partie in Führung, worauf sie nie mehr in Rückstand gerieten. Zur Pause lagen sie 18:15 vorne.



Zu Beginn der zweiten Hälfte zogen die Schweizer auf 21:15 (34.) davon. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass selbst ein Unentschieden (ein solches reichte ab 20:20) zum Weiterkommen genügen würde. Statt dass die hervorragende Ausgangslage die Schweizer beflügelte, hemmte sie sie aber zunächst. Nach dem 22:18 (38.) brachten sie bis zum 23:22 (46.) kein Tor mehr zu Stande. Danach fingen sie sich allerdings wieder. In der 53. Minute betrug der Vorsprung mit 27:24 wieder drei Tore, in der 58. Minute gar deren vier (30:26). Damit stand der fünfte Sieg in Folge gegen die Osteuropäer fest.



Die erfolgreichsten Werfer der Schweizer waren mit je fünf Toren Lenny Rubin, Noam Leopold und Dimitrij Küttel. Letzterer verzeichnete keinen Fehlwurf, Leopold scheiterte bloss einmal, und dies erst in der 59. Minute. In der Hauptrunde bekommen es die Schweizer der Reihe nach mit Tunesien (Dienstag), Titelverteidiger Dänemark und Italien (Samstag) zu tun. (riz/sda)

Bild: keystone