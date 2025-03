Andri Ragettli erhält an der Heim-WM im Engadin am Samstagabend im Big Air eine zweite Chance auf eine Medaille. Der Bündner Freeskier überstand die hochstehende Qualifikation. Ragettli, vor einer Woche im Slopestyle als Vierter knapp geschlagen, belegte in seinem Heat den 4. Platz. Gefordert war eine Top-5-Rangierung.



Fabian Bösch, der Weltmeister von 2019, hatte als Sechster um 1,25 Punkte das Nachsehen. Colin Wili und Kim Gubser fehlten in ihrem Heat sieben respektive zehn Punkte für die Final-Qualifikation. Damit ist die Schweiz am Samstagabend (ab 19.30 Uhr) auch ohne Slopestyle-Weltmeisterin Mathilde Gremaud mit einem starken Duo vertreten. Sarah Höfflin war am Mittwoch in der Qualifikation der Frauen beim Out von Gremaud die Beste. (ram/sda)

Bild: keystone