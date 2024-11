Die Washington Wizards müssen sich in der NBA zum sechsten Mal in Folge geschlagen geben. Das Team mit Kyshawn George verliert gegen die San Antonio Spurs mit einem überragenden Victor Wembanyama 130:139.



Wembanyama sorgte vor Heimpublikum für die grosse Show. Mit 50 Punkten überragte der 2,24 Meter lange Franzose auch sportlich alle - und stellte damit in seiner zweiten NBA-Saison eine persönliche Bestmarke auf. Im Alter von 20 Jahren und 314 Tagen ist Wembanyama der viertjüngste Spieler, der in der weltbesten Liga diesen Wert erreichte. Im März hatte er gegen die New York Knicks 40 Punkte geschafft. Kyshawn George brachte es auf zwölf Punkte und drei Rebounds. (abu/sda)