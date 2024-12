Die Schweizer Equipe enttäuscht am Sonntag in Kuusamo in der Skating-Technik bei den Massenstart-Rennen über 20 km. Ein bescheidener 25. Rang von Nadine Fähndrich reicht zum Bestresultat. Fähndrich, Anfang Jahr im Goms in dieser Disziplin noch Weltcup-Dritte, liess vor Rennhälfte abreissen. Denn unter dem Diktat von Rückkehrerin Therese Johaug wurde bei kräfteraubenden Verhältnissen von Beginn an aufs Gas gedrückt.



Die vier gestarteten Schweizer Männer belegten die Ränge 50, 56, 58 und 59. Dabei klassierten sich die Sprintspezialisten Valerio Grond und Janik Riebli etwas überraschend vor Cyrill Fähndrich und Beda Klee, die nicht an ihre Leistungen vom Freitag (Klee 17., Fähndrich 20.) anknüpfen konnten. (abu/sda)

Bild: keystone