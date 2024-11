undwerden am Freitag in Biel zu den ersten beiden Einzeln des Schweizer Teams im Playoff desgegen Serbien antreten. Dies entschied Captain Heinz Günthardt am Donnerstag vor der Auslosung der Partien.Bencic bestreitet am Nachmittag das Eröffnungsspiel gegen die 19-jährige serbische Teamleaderin Lola Radivojevic (WTA 181), danach duelliert sich Golubic mit der 18-jährigen(WTA 394). Für die Einzel vom Samstag sind vorerst die selben vier Akteurinnen in überkreuzter Paarung gemeldet, für das abschliessende Doppel Jil Teichmann und Bencic bei den Schweizerinnen sowie Katarina Jokic und Anja Stankovic bei den Serbinnen. Simona Waltert und Céline Naef könnten bei allfälligen Umstellungen am Samstag nachträglich zum Zug kommen. (abu/sda)