In der Europa League muss sich Ajax Amsterdam seinen Platz in den Achtelfinals hart verdienen. Die Niederländer zwingen die Belgier von Union Saint Gilloise erst in der Verlängerung in die Knie.



Die Ausgangslage für Ajax wäre eigentlich vielversprechend gewesen, hatten sie das Hinspiel auswärts doch 2:0 für sich entschieden. Doch das Polster schmolz schnell. Schon in der 28. Minute machten die Gäste die Hypothek aus dem Hinspiel gänzlich wett. Und weil davor Davy Klaassen aufgrund eines Handspiels des Feldes verwiesen worden war, schien die Partie endgültig auf die Seite des Aussenseiters zu kippen.



Doch ein weiterer Treffer sollte ihm nicht gelingen, vielmehr brachte Kenneth Taylor Ajax mit einem früh verwerteten Penalty zum 1:2 in der Verlängerung wieder auf Kurs. Es sollte genug sein, um die Mannschaft von Francesco Farioli in die nächste Runde zu bugsieren.

Bild: keystone

Spektakel in Norwegen

Unter anderem dank zwei Treffern des überragenden Paulo Dybala setzte sich die AS Roma mit dem Gesamtskore von 4:3 gegen Porto durch. Und Bodö/Glimt erlebte gegen Twente eine hoch spektakuläre Partie. Drei Tore fielen in der Nachspielzeit. Brice Wembangomo schien die Norweger mit seinem Treffer zum 3:1 in der 94. Minute eine Runde weiterzuschiessen, doch die Niederländer hatten noch eine Antwort parat. Sem Steijn rettete sein Team in der 96. Minute in die Verlängerung. In dieser sollte Twente aber die Puste ausgehen. Bodö/Glimt traf doppelt zum Achtelfinaleinzug.



Die Achtelfinals, die am 6. März mit den Hinspielen starten, werden am Freitag ausgelost. (nih/sda)