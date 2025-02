Quarterback Josh Allen von den Buffalo Bills ist erstmals zum wertvollsten Spieler (MVP) in der amerikanischen Football-Liga NFL gewählt worden. Der 28-Jährige setzte sich bei der Wahl knapp vor dem zweifachen Sieger Lamar Jackson von den Baltimore Ravens durch.



Allen sagte bei der Ehrung drei Tage vor dem Super Bowl in New Orleans, er hätte lieber die Meistertrophäe bekommen. «Und wir werden daran arbeiten, bis es so weit ist», sagte der Spielmacher. Mit Allen als Quarterback erreichten die Bills seit 2019 stets die Playoffs, aber nie den Super Bowl. In diesem Jahr scheiterte Buffalo im Halbfinal an den Kansas City Chiefs 29:32. Der Titelverteidiger aus dem US-Bundesstaat Missouri trifft am Sonntag auf die Philadelphia Eagles.



Allen erhielt bei der Abstimmung unter 50 Journalistinnen und Journalisten insgesamt 383 Punkte und wurde 27 Mal auf Platz eins gesetzt. Jackson sammelte 362 Zähler und landete 23 Mal auf dem ersten Platz. (sda/dpa)

Bild: keystone