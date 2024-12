Die Los Angeles Kings beenden ihre Auswärtstour von sieben Partien in Serie mit der vierten Niederlage. Gegen die Washington Capitals verlieren die Kalifornier 1:3.



Kevin Fiala glich zu Beginn des zweiten Drittels in Überzahl zum 1:1 aus. Es war der 13. Saisontreffer des 28-jährigen Ostschweizers und hätte ein gutes Omen für die Gäste sein können. Denn in den letzten acht Spielen, in denen Fiala getroffen hatte, hatten die Kings auch gewonnen. Diesmal zogen sie jedoch knapp den Kürzeren.



Die Kings können sich nun auf ein weniger reiseintensives Programm freuen: Die nächsten fünf Spiele bestreiten sie in der heimischen Arena.



Die New Jersey Devils sind derweil zurück an der Spitze der Eastern Conference. Das Team mit dem Schweizer Trio um Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler setzte sich im Nachbarschaftsduell gegen die New York Rangers 5:0 durch. Meier steuerte im zweiten Drittel das 2:0 im Powerplay bei. Für den Appenzeller war es das 13. Tor in dieser Saison. Beim 4:0 durch Stefan Noesen im dritten Abschnitt lieferten Meier und Hischier die Vorarbeit. Siegenthaler stand knapp 21 Minuten im Einsatz und verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz. (sda/nzu)

Bild: keystone