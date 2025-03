Camille Rast steht im Aufgebot von Swiss-Ski für die Weltcup-Rennen vom kommenden Wochenende in Are. Über einen Einsatz der Slalom-Weltmeisterin wird allerdings kurzfristig entschieden.



Rast war vor zehn Tagen im Slalom von Sestriere gestürzt und hatte sich dabei eine Oberschenkelprellung zugezogen. Anfang dieser Woche äusserte sich die Walliserin auf Instagram über ihren körperlichen Zustand. «Ich mache Tag für Tag Fortschritte. Zu Beginn war sogar Laufen eine Herausforderung, und meine Hüfte schmerzt noch immer ein wenig. Aber ich bleibe positiv», so Rast.



In Are steht am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom im Programm. Trotz ihres Ausfalls in Sestriere hat Rast im Slalom noch gute Aussichten auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel. Als Zweite liegt die 25-jährige Weltmeisterin in der Disziplinenwertung nach 8 von 10 Rennen 38 Punkte hinter der dreifachen Saisonsiegerin Zrinka Ljutic aus Kroatien zurück. (nih/sda)

Bild: keystone