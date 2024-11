Die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei stehen im Playoff-Halbfinal der amerikanischen Major League Soccer. Sie gewinnen gegen den Los Angeles FC 2:1 nach Verlängerung.



In Los Angeles ging das Heimteam, bei dem unter anderem die Franzosen Hugo Lloris und Olivier Giroud in der Startelf standen, zunächst in Führung. Ein Eigentor brachte die Gäste zurück ins Spiel, das trotz eines klaren Chancenplus für Los Angeles in der regulären Spielzeit nicht entschieden wurde. Der 38-jährige Torhüter Frei hielt sein Team mit teils spektakulären Paraden im Spiel.



Die Entscheidung fiel in der 109. Minute, als Jordan Morris nach einem Eckball zum 2:1 für die Gäste traf. Damit setzte sich Seattle überraschend gegen Los Angeles durch, das als Qualifikationssieger im Westen in die Playoffs gestartet war. Im Halbfinal treffen Frei und Co. auf den Sieger der Partie zwischen LA Galaxy und Minnesota United. (sda)

Bild: keystone