Teenager Learner Tien sorgte auf der ATP-Tour für die nächste grosse Überraschung. Der 19-jährige Amerikaner schaltete am Hartplatzturnier in Acapulco den topgesetzten Deutschen Alexander Zverev mit einem 6:3, 6:4-Sieg in den Achtelfinals aus. Damit bezwang der Linkshänder nach Daniil Medwedew am Australian Open den nächsten Top-5-Spieler.



Neben Zverev schieden beim ATP-500-Turnier in Mexiko auch die Nummern 2 bis 4 der Setzliste aus: Der Norweger Casper Ruud und der Amerikaner Tommy Paul traten zu ihren Achtelfinal-Partien wegen Magenproblemen nicht an. Der Däne Holger Rune gab gegen Brandon Nakashima aus den USA beim Stand von 0:3 im ersten Satz auf. (abu/sda/apa)

Bild: keystone