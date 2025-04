Matthew Knies



First member of the Maple Leafs to complete a Hat Trick in Overtime since Mats Sundin scored his 500th goal on

Oct 14, 2006 vs the Flames pic.twitter.com/Z1px9XrGtl — Sportsnet Stats (@SNstats) April 10, 2025

Diedas Duell zweier Playoff-Teilnehmer. Das Team mitmuss sich dengeschlagen geben.Es war der «Spitzenkampf» in der Atlantic Division. Mit einem Sieg in der regulären Spielzeit hätten die Lightning mit den Maple Leafs nach Punkten gleichziehen können. Doch es sollte wieder nicht sein. Die Mannschaft aus Florida zog auch im vierten Aufeinandertreffen mit den Kanadiern in dieser Regular Season den Kürzeren.Die Maple Leafs legten eine Blitzstart hin. Nach dreieinhalb Minuten lagen sie bereits mit 2:0 voran. Zu Beginn des dritten Drittels glich der Däne Oliver Bjorkstrand, der auf diese Saison hin von den Seattle Kraken zu den Lightning gewechselt hatte, in Überzahl für die Gastgeber zum 2:2 aus. Der Amerikaner Matthew Knies sorgte ebenfalls im Powerplay umgehend für die erneute Führung der Maple Leafs, der Schwede Victor Hedman, auch er im Powerplay, schaffte nochmals den Gleichstand. Für die Entscheidung war wiederum Knies besorgt. Der Flügelstürmer traf in der Verlängerung mit seinem dritten Tor an diesem Abend nach drei Minuten. (riz/sda)