Mit 52 Jahren kehrt Noriaki Kasai in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Japaner hat sich in der internen Qualifikation für die Bewerbe im heimischen Sapporo qualifiziert. Dort debütierte Kasai 1988, als es die Sowjetunion und die DDR noch gab, auch im Weltcup. Bislang absolvierte er auf diesem Niveau 578 Bewerbe, von denen er 17 gewann. Kasais Karriere-Highlight ist Gold an der Skiflug-WM 1992. (ram)

Der Engadiner Langläufer Isai Näff hat es an der Junioren-WM im italienischen Schilpario zum zweiten Mal auf das Podest geschafft. Drei Tage nach Rang 3 im Sprint gewann der 19-Jährige auch im Massenstartrennen Bronze . Schon vor einem Jahr hatte Näff sein Potenzial an der Junioren-WM aufgezeigt. In Planica hatte er damals Silber über 10 km klassisch mit Einzelstart geholt. (riz/sda)

Marcelo, der ehemalige Verteidiger von Real Madrid, gab mit 36 Jahren seinen Rücktritt vom Profi-Fussball bekannt. Der Brasilianer spielte von 2007 bis 2022 für die «Königlichen» und holte mit ihnen 25 Titel. Unter anderem gewann der Linksverteidiger mit dem spanischen Rekordmeister fünfmal die Champions League. Für das brasilianische Nationalteam lief Marcelo in 58 Länderspielen auf und nahm an zwei Weltmeisterschaften teil. «Meine Reise als Spieler endet hier. Aber ich habe dem Fussball weiterhin so viel zu geben. Danke für alles», erklärte Marcelo. Zuletzt spielte er in der Heimat für Fluminense. Mit dem Klub aus Rio de Janeiro gewann er 2023 die Copa Libertadores, das Pendant zur europäischen Champions League. (ram/sda)

Bei den Frauen egalisierte Anouk Andraska als Vierte ihr Karriere-Bestergebnis. Den selben Platz hatte die eben erst 21-jährig gewordene Appenzellerin bereits Anfang Januar in Klagenfurt belegt. (hkl/sda)

Die Schweizer Freestyle-Skifahrer Andri Ragettli und Anouk Andraska verpassen beim Big-Air-Weltcup in Aspen das Podest als Vierte nur knapp. Andri Ragettli lag nach zwei von drei Sprüngen im Nobelort in den Rocky Mountains noch auf dem 3. Platz, ehe er im dritten Durchgang trotz seinem besten Sprung noch eine Position verlor. Auf das Podest fehlten dem Bündner nur gerade 0,75 Punkte.

Die Schweizer Eishockey-Spielerinnen verloren das erste Spiel des Dreiländerturniers im tschechischen Liberec 1:3 gegen Finnland. Das Team von Nationalcoach Colin Muller lag bereits nach 28 Minuten 0:3 im Rückstand. Erst 48 Sekunden vor Schluss gelang Lena Lutz vom EV Zug der Ehrentreffer. Für das Schweizer Frauen-Nationalteam war es die neunte Niederlage in Folge. Der letzte Sieg datiert vom letzten August, als Tschechien 2:1 nach Penaltyschiessen bezwungen wurde. Die Gastgeberinnen sind am Samstag auch der zweite Schweizer Gegner. (hkl/sda)

Inter Mailand verpasst den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A. Die Mannschaft mit Goalie Yann Sommer verliert das Nachtragsspiel bei der Fiorentina mit 0:3 . Die Partie war Anfang Dezember nach dem Herzstillstand von Fiorentinas Mittelfeldspieler Edoardo Bove nach 16 Minuten abgebrochen worden. Die am Donnerstag gespielten verbleibenden 74 Minuten verliefen zunächst ausgeglichen, bis Luca Ranieri (60.) und Moise Kean (68.) innerhalb kurzer Zeit auf 2:0 für die Gastgeber stellten. Kean bezwang Yann Sommer in der 89. Minute ein zweites Mal. Der im Sommer von Juventus Turin gekommene Stürmer steht nun bei 15 Saisontoren. Inter Mailand, das am Montag anlässlich der 24. Runde wieder auf die Fiorentina trifft, bleibt drei Punkte hinter Leader Napoli. (hkl/sda)

Der FC Liverpool fordert Mitte März Newcastle im Final des englischen Ligacups . Der Leader der Premier League kam im Halbfinal-Rückspiel gegen Tottenham zu einem 4:0-Heimsieg und korrigierte damit das 0:1 aus dem Hinspiel. Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai und Virgil van Dijk trafen für die Liverpooler, die am 16. März ihren elften Ligacup-Sieg anstreben. Im anderen Halbfinal setzte sich Newcastle mit Fabian Schär gegen Arsenal durch. (riz/sda)

In exakt einem Jahr werden in Cortina d'Ampezzo und in Milano die Olympischen Winterspiele eröffnet. Für den US-Skistar war diese Perspektive mitentscheidend für ihr überraschendes Comeback. Im Gastbeitrag erklärt sie ihre Passion für die fünf Ringe.

Ich habe schon immer Herausforderungen geliebt! Meine Liebe zum Skisport, die Geschwindigkeit und das Hochgefühl, das mich auf die Piste gebracht hat, trieben mich bei meinem Weg zurück in den Skisport an. Und Cortina ist ein besonderer Ort für mich. Dort habe ich erstmals mein Siegpotenzial ausgeschöpft. Die Berge dort fühlten sich immer wie ein Zuhause für mich an.