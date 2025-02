Die Podestklassierung in Val di Fasse kommt bekannt vor: Wie an den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewinnt Ryan Regez vor Alex Fiva. Für den 32-jährigen Regez war es der erste Weltcupsieg seit drei Jahren, als er im schwedischen Idre Fjäll zwei Erfolge aneinanderreihte. Seither war der Olympiasieger nie mehr auf dem Weltcup-Podest gestanden. In dieser Saison waren drei 6. Plätze sein Bestresultat.



Besser lief die Saison bisher für Alex Fiva, der in Val Thorens gewann und sich in Innichen im 2. Rang klassiert. Nun steht der 39-Jährige zum bereits dritten Mal in diesem Winter und zum 37. Mal insgesamt auf dem Podest. Dieses verpasste bei den Frauen Fanny Smith, die in ihrem Halbfinal nur Dritte wurde. Während drei Kanadierinnen und eine Französin den Final bestritten, setzte sich die 32-jährige Schweizerin im Kleinen Final durch und wurde Fünfte. Der Sieg ging an Marielle Thompson. (pre/sda)

Bild: keystone