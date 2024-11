Das künftige Formel-1-Werksteam von Audi präsentierte mit dem Staatsfonds von Katar einen Investor. Wie der deutsche Automobil-Hersteller im Rahmen des Grand Prix des reichen Emirats mitteilt, steigt die «Qatar Investment Authority» (QIA) mit einer «signifikanten Minderheitsbeteiligung» ein. «Das zusätzliche Kapital wird das Wachstum des Teams beschleunigen und ist ein weiterer Meilenstein in unserer langfristigen Strategie», sagte Audis Vorstandsvorsitzender Gernot Döllner zum Deal. Medienberichten zufolge erwirbt die QIA Anteile von 30 Prozent am Rennstall.



Audi kommt 2026 in die Formel 1. Die Marke mit den vier Ringen hat schrittweise alle Anteile an Sauber übernommen. Das Team wird von zwei Standorten aus operieren. In Neuburg an der Donau in Bayern werden die Motoren gebaut, in Hinwil das Chassis der Autos. Mit den Millionen aus Katar kann Audi nun die beiden Standorte ausbauen und modernisieren. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone