Atlanta verpasst es, in der NBA den fünften Sieg in Folge einzufahren. Die Hawks unterliegen am Freitag zu Hause gegen die Los Angeles Clippers mit 98:121.



Ohne Clint Capela, der nach der Geburt seines ersten Kindes am Mittwoch eine kurze Elternzeit geniesst, brachen die Hawks im dritten Viertel ein. In diesem kamen sie nur auf acht Punkte, was gleichbedeutend mit ihrer schwächsten Saisonleistung in einem einzigen Viertel ist. In der gleichen Zeitspanne von zwölf Minuten verzeichneten die Clippers, die zur Spielhälfte noch mit 53:61 zurücklagen, nicht weniger als 35 Punkte.



Atlanta verbleibt trotz der 35. Niederlage in 67 Spielen auf dem 7. Platz in der Eastern Conference. Diese wird von den Cleveland Cavaliers dominiert, die beim 133:124 gegen Memphis ihren 16. Sieg in Serie feierten und damit die beste Serie in der Geschichte der Franchise aufstellten. (lak/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp